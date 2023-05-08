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Ракети оминули Харків: всі "прильоти" прийшлися на передмістя

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що всі ракети оминули місто, та прийшлися на передмістя, передає УНН.

Цитата

"За попередньою інформацією ДСНС усі ракети оминули Харків. За словами рятівників - сьогоднішні вечірні прильоти прийшлися на передмістя" - написав Терехов.

Доповнення

Перед цим Терехов зазначав, що харків'яни чули пʼять вибухів. Три з них навколо міста. 

Тим часом, у Дніпропетровській ОР закликають не ігнорувати повітряні тривоги вночі.

"В разі оголошення повітряної тривоги сьогодні вночі – обовʼязково реагуйте. Укриття або правило двох стін", - написав Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Нагадаємо

До цього повідомлялося про те, що ворог завдав удару по Харкову ракетами С-300. Також, у Дніпропетровській ОВА зазначали про роботу ППО в області.

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