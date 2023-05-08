На Дніпропетровщині лунають вибухи: працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На Дніпропетровщині працює ППО, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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Мешканці Дніпропетровщини повідомляли про вибухи в області. Пізніше Сергій Лисак в своєму Telegram написав про роботу протиповітряної оборони.
"ППО", - написав Лисак.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що загроза в області ще зберігається.
"Загроза ще зберігається. Тримаємось. Віримо в наші сили ППО", - написав він.
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