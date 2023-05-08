Ворог завдав удару по Харкову ракетами С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Ворог завдав удару по Харкову та області ракетами С-300. Про це повідомив Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість "прильотів". Є влучання у Харківському районі", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що на місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.
Тим часом, у Дніпропетровській ОР закликали не ігнорувати повітряну тривогу.