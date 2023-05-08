Враг нанес удар по Харькову ракетами С-300

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"По предварительной информации, оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300. Зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов". Есть попадание в Харьковском районе", - говорится в сообщении.

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На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Тем временем в Днепропетровской ОР призвали не игнорировать воздушную тревогу.