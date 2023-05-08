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13 марта, 19:26 • 79014 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 118146 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 113048 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 112581 просмотра

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13 марта, 13:25 • 104838 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111829 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг нанес удар по Харькову ракетами С-300

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Враг нанес удар по Харькову и области ракетами С-300. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"По предварительной информации, оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300. Зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов". Есть попадание в Харьковском районе", - говорится в сообщении.

Дополнение

На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Тем временем в Днепропетровской ОР призвали не игнорировать воздушную тревогу.

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