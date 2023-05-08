В Днепропетровской области раздаются взрывы: работает ПВО

Детали

Жители Днепропетровщины сообщали о взрывах в области. Позже Сергей Лысак в своем Telegram написал о работе противовоздушной обороны.

"ПВО", - написал Лысак.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что угроза в области еще сохраняется.

"Угроза еще сохраняется. Держимся. Верим в наши силы ПВО", - написал он.

Напомним

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