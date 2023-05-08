В Днепропетровской области раздаются взрывы: работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Днепропетровской области работает ПВО, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Детали
Жители Днепропетровщины сообщали о взрывах в области. Позже Сергей Лысак в своем Telegram написал о работе противовоздушной обороны.
"ПВО", - написал Лысак.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что угроза в области еще сохраняется.
"Угроза еще сохраняется. Держимся. Верим в наши силы ПВО", - написал он.
Напомним
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