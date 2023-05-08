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Ракеты обошли Харьков: все "прилеты" пришлись на пригород

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Харьковский городской глава Игорь Терехов в своем телеграмм-канале сообщил, что все ракеты обошли город, и пришлись на пригород, передает УНН.

Цитата

"По предварительной информации ГСЧС все ракеты обошли Харьков. По словам спасателей - сегодняшние вечерние прилеты пришлись на пригород" - написал Терехов.

Дополнение

Перед этим Терехов отмечал, что харьковчане слышали пять взрывов. Три из них вокруг города. 

Тем временем, в Днепропетровской ОР призывают не игнорировать воздушные тревоги ночью.

"В случае объявления воздушной тревоги сегодня ночью – обязательно реагируйте. Укрытие или правило двух стен", - написал Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Напомним

До этого сообщалось о том, что враг нанес удар по Харькову ракетами С-300. Также, в Днепропетровской ОВА отмечали о работе ПВО в области.

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