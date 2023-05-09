По Украине распространяется масштабная воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. По Украине распространяется масштабная воздушная тревога, пишет УНН.
Детали
Так, воздушная тревога уже объявлена в северных, восточных, южных и центральных областях страны. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
Напомним
Во время прошлой тревоги, вечером 8 мая, на Днепропетровщине работала ПВО. Также, враг нанес удары ракетами С-300 по пригороду Харькова.
В Днепропетровской ОР призвали не игнорировать воздушные тревоги ночью.
"В случае объявления воздушной тревоги сегодня ночью – обязательно реагируйте. Укрытие или правило двух стен", - писал Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.