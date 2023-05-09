По Украине распространяется масштабная воздушная тревога

Детали

Так, воздушная тревога уже объявлена в северных, восточных, южных и центральных областях страны. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Напомним

Во время прошлой тревоги, вечером 8 мая, на Днепропетровщине работала ПВО. Также, враг нанес удары ракетами С-300 по пригороду Харькова.

В Днепропетровской ОР призвали не игнорировать воздушные тревоги ночью.

"В случае объявления воздушной тревоги сегодня ночью – обязательно реагируйте. Укрытие или правило двух стен", - писал Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.