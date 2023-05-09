На Киевщине работает ППО - КОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На Киевщине работает ПВО. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, пишет УНН.
Цитата
"Киевщина. Внимание! Ракетная угроза! Силы ПВО работают по целям.
Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - написали в КОВА.
Также, в Киевской городской военной администрации написали о работе ПВО на окраинах города.
"На окраинах Киева работает ПВО! "Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
Дополнение
Перед этим сообщалось о взрывах в Киеве. Сейчас, тревога распространилась на все области Украины.