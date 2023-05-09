На Київщині виявили велику вирву після нічної атаки ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На Київщині виявили велику вирву внаслідок нічних обстрілів ворога. Про це повідомив голова ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
Цитата
"Воронку від ворожих обстрілів щойно виявили на Київщині в одному із районів області.
Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5. Потерпілі та пошкодження відсутні. Правоохоронці Київщини забезпечують охорону місця події, проводять огляд.
Закликаю усіх під час повітряної небезпеки проходити в укриття!", - написав Нєбитов.
Доповнення
У КОВА повідомляли, що вночі на Київщині працювала ППО. В небі над Києвом було знищено близько 15 повітряних цілей.