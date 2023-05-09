На Киевщине обнаружили большую воронку в результате ночной атаки врага
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На Киевщине обнаружили большую воронку в результате ночных обстрелов врага. Об этом сообщил глава ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
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"Воронку от вражеских обстрелов только что обнаружили на Киевщине в одном из районов области.
Диаметр попадания около 8 метров, глубина более 2,5. Пострадавшие и повреждения отсутствуют. Правоохранители Киевщины обеспечивают охрану места происшествия, проводят осмотр.
Призываю всех во время воздушной опасности проходить в укрытие!", - написал Небытов.
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В КОВА сообщали, что ночью на Киевщине работала ПВО. В небе над Киевом было уничтожено около 15 воздушных целей.