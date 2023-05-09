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В украинском небе было уничтожено 23 крылатые ракеты

В украинском небе было уничтожено 23 крылатые ракеты

Киев • УНН

 • 2344524 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В украинском небе было уничтожено 23 крылатые ракеты из 25, сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"В ночь на "сакральное" 9 мая рашисты нанесли удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования.

Около 22.00 часов 8 мая с носителей в Черном море противник выпустил восемь крылатых ракет "Калибр", которые направил на восточные регионы страны.

Все восемь – уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток".

Уже ближе к 04.00 утра 9 мая оккупанты осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия).

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" уничтожено 14 крылатых ракет, еще одну – в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Всего за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555.

23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины", - отмечают в Воздушных Силах.

Дополнение

В КГВА сообщили, что в небе над Киевом было уничтожено около 15 воздушных целей. На Киевщине обнаружили большую воронку после ночной атаки врага.

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