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рф может рассчитывать на крылатые ракеты для попыток срыва ожидаемого украинского контрнаступления, но они дефицитны - британская разведка

Киев • УНН

 • 668135 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В краткосрочной перспективе россия, вероятно, рассматривает крылатые ракеты для наземных атак (LACM) как ключевую способность нанести удар вглубь Украины, чтобы сорвать ожидаемые украинские контрнаступления, но эти ракеты дефицитны. Об этом говорится в очередном отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в МО Великобритании, "в ночь с 8 на 9 мая 2023 года корабли черноморского флота рф выпустили по Украине восемь крылатых ракет SS-N-30a SAGARIS ("Калибр")". "Это было лишь второе применение крылатых ракет для наземных атак (LACM) вмф россии с 9 марта 2023 года. Вплоть до марта 2023 года вмф рф часто запускал SAGARIS. россия, видимо, временно приостановила использование этого оружия, потому что хотела восстановить свои резервные запасы", - отметили в британской разведке.

"В краткосрочной перспективе россия, вероятно, рассматривает крылатые ракеты для наземных атак (LACM) как ключевую возможность нанести удар вглубь Украины, чтобы сорвать ожидаемые украинские контрнаступления. Однако в более стратегическом плане россия также считает, что обычные SAGARIS и другие крылатые ракеты для наземных атак (LACM) играют важную роль в любом гипотетическом конфликте с НАТО. Как использовать это дефицитное и дорогое оружие - одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкиваются российские командиры, потому что война в Украине длится гораздо дольше, чем они изначально планировали", - говорится в отчете.

Напомним

В ночь на "сакральное" 9 мая рашисты нанесли удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. В частности, с носителей в Черном море выпустили 8 крылатых ракет "Калибр" - все 8 были уничтожены.

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