Ракет Storm Shadow достатньо, щоб задовольнити потреби України – голова міноборони Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Велика Британія передає Україні ракети великої дальності Storm Shadow, щоб допомогти повернути території, окуповані росією з початку її вторгнення, заявив у четвер парламенту міністр оборони Бен Воллес, пише УНН з посиланням на Reutеrs.
Деталі
Ракети є останніми у лінії військової допомоги і можуть завдати удару по військових об'єктах у Криму.
"Україна має право захищати себе", - сказав Воллес. "Використання Storm Shadow дозволить Україні відтіснити російські сили, що базуються на суверенній території України. Ракет Storm Shadow достатньо, щоб задовольнити потреби України".
Воллес зазначив, що не буде детально описувати можливості зброї, але підтвердив, що дальність стрілянини становить 250 км. Для порівняння, російська крилата ракета "Калібр" має дальність понад 2000 км, що приблизно в сім разів більше, ніж у Storm Shadow.
Доповнення
Адміністрація Байдена утримується від постачання Україні зброї більшої дальності через побоювання, що Україна може використати її для завдання ударів по цілях вглиб росії.
Українські офіційні особи вже давно наполягають на тому, що Крим є важливою метою і що тиск на російські бази є важливою частиною їхньої стратегії.
Генерал-лейтенант Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі та прихильник надання Україні далекобійної зброї, заявив у Твіттері, що Чорноморський флот тепер опиниться під загрозою. "Це дасть Україні можливість зробити Крим непридатним для російських військ", - вказав він.
Україна заявила, що готується розпочати контрнаступ у найближчі місяці.
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