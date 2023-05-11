Ракет Storm Shadow достаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины - глава минобороны Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Великобритания передает Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, чтобы помочь вернуть территории, оккупированные россией с начала ее вторжения, заявил в четверг парламенту министр обороны Бен Уоллес, пишет УНН со ссылкой на Reutеrs.
Детали
Ракеты являются последними в линии военной помощи и могут нанести удар по военным объектам в Крыму.
"Украина имеет право защищать себя", — сказал Уоллес. "Использование Storm Shadow позволит Украине оттеснить российские силы, базирующиеся на суверенной территории Украины. Ракет Storm Shadow достаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины".
Уоллес отметил, что не будет подробно описывать возможности оружия, но подтвердил, что дальность стрельбы составляет 250 км. Для сравнения, российская крылатая ракета "Калибр" имеет дальность более 2000 км, что примерно в семь раз больше, чем у Storm Shadow.
Дополнение
Администрация Байдена воздерживается от поставок Украине оружия большей дальности из-за опасений, что Украина может использовать его для нанесения ударов по целям вглубь россии.
Украинские официальные лица уже давно настаивают на том, что Крым является важной целью и что давление на российские базы является важной частью их стратегии.
Генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе и сторонник предоставления Украине дальнобойного оружия, заявил в Твиттере, что Черноморский флот теперь окажется под угрозой. "Это даст Украине возможность сделать Крым непригодным для российских войск", — указал он.
Украина заявила, что готовится начать контрнаступление в ближайшие месяцы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чехия передаст Украине два ЗРК "Куб"