Чехія передасть Україні два ЗРК "Куб"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Чехія передасть Україні два ЗРК «Куб» і необхідні для цього ракети. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає УНН з посиланням на České noviny.
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За словами Павла, вирішальним фактором для України є забезпечення достатньою кількістю бронетехніки та боєприпасів.
«Це те, чого бракує Україні, тому що вирішальна частина бою повинна буде пройти на землі», — сказав він.
Він повторив, що Україна вже отримала з Чехії близько 100 танків, стільки ж бронетехніки й багато боєприпасів.
«Він зазначив, що зараз у стадії постачання перебувають два ЗРК «Куб» з відносно великою кількістю ракет, які Україна може одразу використати, тому що у неї є навчені для такого типу техніки бійці», — йдеться в повідомленні.
За його словами, доцільно також розглянути можливість передачі Україні чеських винищувачів L-159.
"Варто замислитися, можливо, могли б ми надати Україні наші літаки L-159 з певним виглядом і перспективою на переозброєння, адже навіть вони, як літаки безпосередньої авіаційної підтримки, могли б істотно допомогти Україні в контрнаступі", — додав Павло.
Зазначається, що радянська система «Куб», що отримала за свій зовнішній вигляд прізвисько «три пальці смерті», використовується для наведення на літаки або вертольоти. На озброєнні чеської армії її замінять ракетні комплекси SPYDER виробництва Ізраїлю.
Доповнення
Україна і Чехія планують спільно виробляти зброю, навчальні літаки й ремонтувати танки.