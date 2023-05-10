Чехия передаст Украине два ЗРК "Куб"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Чехия передаст Украине два ЗРК «Куб» и необходимее для этого ракеты. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает УНН со ссылкой на České noviny.
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По словам Павла, решающим фактором для Украины является обеспечение достаточным количеством бронетехники и боеприпасов.
«Это то, чего не хватает Украине, потому что решающая часть сражения должна будет пройти на земле», — сказал он.
Он повторил, что Украина уже получила из Чехии около 100 танков, столько же бронетехники и много боеприпасов.
«Он отметил, что сейчас в стадии поставки находятся два ЗРК «Куб» с относительно большим количеством ракет, которые Украина может сразу использовать, так как у нее есть обученные для такого типа техники бойцы», — говориться в сообщении.
По его словам, целесообразно также рассмотреть возможность передачи Украине чешских истребителей L-159.
"Стоит задуматься, может быть, могли бы мы предоставить Украине наши самолеты L-159 с определенным видом и перспективой на перевооружение, ведь даже они, как самолеты непосредственной авиационной поддержки, могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении", — добавил Павле.
Отмечается, что советская система «Куб», получившая за свой внешний вид прозвище «три пальца смерти», используется для наведения на самолеты или вертолеты. На вооружении чешской армии его заменят ракетные комплексы SPYDER производства Израиля.
Дополнение
Украина и Чехия планируют совместно производить оружие, учебные самолеты и ремонтировать танки.