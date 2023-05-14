Украинские войска продолжают контратаку в районе Бахмута - ISW

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"Украинские войска продолжают контратаку в районе Бахмута. По данным Института изучения войны по состоянию на 13 мая, во время последних контратак украинские войска освободили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута", - говорится в анализе.

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Также отмечается, что известный российский милблогер утверждал, что недавние успешные ограниченные украинские контратаки к северу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута) ухудшили способность российских войск перекрыть шоссе между Хромовым и Часовым Яром - важную наземную линию связи для украинских сил, действовавших в самом Бахмуте.

К тому же, военный блогер утверждал, что российские войска отступили в ответ на последние украинские контратаки на относительно небольших участках линии фронта, но предупредил, что эти "перегруппировки" могут стать более значительными, если российские силы не смогут стабилизировать линию фронта.

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