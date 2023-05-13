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Сирський розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку: українські воїни на деяких ділянках рухаються вперед

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. На Бахмутському напрямку триває оборонна операція, українські війська рухаються вперед на деяких ділянках фронту, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram, пише УНН.

Цитата 

"Оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується. Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу", - написав Сирський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив 12 травня, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де заслухали командувача Східного угруповання військ генерал-полковник Олександра Сирського, чиї підрозділи зупинили ворога та відкинули його на деяких напрямках.

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