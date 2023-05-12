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Зеленський провів Ставку: Сирський доповів, що ворога відкинули на деяких напрямках

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де заслухали командувача Східного угруповання військ генерал-полковник Олександра Сирського, чиї підрозділи зупинили ворога та відкинули його на деяких напрямках, пише УНН.

Цитата

"Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ «Таврія». ОСУВи «Одеса», «Північ» – також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад", - написав Зеленський.

Зі слів Президента, також були "важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратпрому Камишина".

"Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", - зазначив Глава держави.

Нагадаємо

У Міноборони вказали, що реальна ситуація протягом тижня така, що попри наявність зброї ворогу не вдалось реалізувати свої плани; ворог поніс великі втрати живої сили; наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км; жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.

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