Зеленський провів Ставку: Сирський доповів, що ворога відкинули на деяких напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де заслухали командувача Східного угруповання військ генерал-полковник Олександра Сирського, чиї підрозділи зупинили ворога та відкинули його на деяких напрямках, пише УНН.
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"Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ «Таврія». ОСУВи «Одеса», «Північ» – також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад", - написав Зеленський.
Зі слів Президента, також були "важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратпрому Камишина".
"Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", - зазначив Глава держави.
Нагадаємо
У Міноборони вказали, що реальна ситуація протягом тижня така, що попри наявність зброї ворогу не вдалось реалізувати свої плани; ворог поніс великі втрати живої сили; наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км; жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.