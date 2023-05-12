Ворог "хвалить себе і вигадує сюжети": у Міноборони розповіли про реальну ситуацію в Бахмуті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Ситуація наразі така, що попри наявність зброї у російських окупантів, жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили, а ворогу не вдалось реалізувати свої плани, заявила зааступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
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Маляр зауважила, що протягом тижня в російських телеграм-каналах та ЗМІ провідною темою залишався Бахмут і події, пов’язані з ним. "Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне", - зазначила посадовиця.
"Як ворог висвітлює інформацію про бої у Бахмуті? Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування", - розповіла Маляр.
Вона наголосила, що "ворог дає неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим ймовірно має на меті виправдати реальну ситуацію".
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"А реальна ситуація протягом тижня така, що попри наявність зброї: ворогу не вдалось реалізувати свої плани; ворог поніс великі втрати живої сили; наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км; жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили", - підкреслила заступниця міністра оборони.
Нагадаємо
Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що здавати Бахмут Україна не збирається й триматиме місто, скільки військові вважатимуть необхідним.