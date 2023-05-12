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Ворог "хвалить себе і вигадує сюжети": у Міноборони розповіли про реальну ситуацію в Бахмуті

Ворог "хвалить себе і вигадує сюжети": у Міноборони розповіли про реальну ситуацію в Бахмуті

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Ситуація наразі така, що попри наявність зброї у російських окупантів, жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили, а ворогу не вдалось реалізувати свої плани, заявила зааступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Деталі

Маляр зауважила, що протягом тижня в російських телеграм-каналах та ЗМІ провідною темою залишався Бахмут і події, пов’язані з ним. "Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне", - зазначила посадовиця.

"Як ворог висвітлює інформацію про бої у Бахмуті? Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування", - розповіла Маляр.

Вона наголосила, що "ворог дає неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим ймовірно має на меті виправдати реальну ситуацію".

Цитата

"А реальна ситуація протягом тижня така, що попри наявність зброї: ворогу не вдалось реалізувати свої плани; ворог поніс великі втрати живої сили; наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км; жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили", - підкреслила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що здавати Бахмут Україна не збирається й триматиме місто, скільки військові вважатимуть необхідним.

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