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Маємо частковий успіх. Здавати Бахмут не збираємося - Данілов

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 • 1160176 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що здавати Бахмут Україна не збирається й триматиме місто, скільки військові вважатимуть необхідним. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Я можу сказати, що вчорашня заява генерала Сирського абсолютно відповідає дійсності – ми потроху просуваємося. Але майте на увазі, що 41 квадратний кілометр – це площа Бахмута, там є з чим працювати, є де працювати, і наші військові відпрацьовують всі ці питання. Маємо успіх, частковий... Ми Бахмут здавати не збираємося й будемо тримати стільки, скільки військові вважатимуть необхідним для тактичних та стратегічних цілей, які має наше військове та військово-політичне керівництво», - розповів Данілов.

За його словами, українські військові працюють за своїм планом та ні під кого підналаштовуватися не збираються.

Доповнення

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, Україна отримує результати ефективних дій підрозділів, у тому числі проводить ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів.

Під Бахмутом завдяки українським військовим серйозно постраждали дві роти 72-ї російської бригади під час контратаки.

Українські Національні Новини

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