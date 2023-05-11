Маємо частковий успіх. Здавати Бахмут не збираємося - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що здавати Бахмут Україна не збирається й триматиме місто, скільки військові вважатимуть необхідним. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Я можу сказати, що вчорашня заява генерала Сирського абсолютно відповідає дійсності – ми потроху просуваємося. Але майте на увазі, що 41 квадратний кілометр – це площа Бахмута, там є з чим працювати, є де працювати, і наші військові відпрацьовують всі ці питання. Маємо успіх, частковий... Ми Бахмут здавати не збираємося й будемо тримати стільки, скільки військові вважатимуть необхідним для тактичних та стратегічних цілей, які має наше військове та військово-політичне керівництво», - розповів Данілов.
За його словами, українські військові працюють за своїм планом та ні під кого підналаштовуватися не збираються.
Доповнення
Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, Україна отримує результати ефективних дій підрозділів, у тому числі проводить ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів.
Під Бахмутом завдяки українським військовим серйозно постраждали дві роти 72-ї російської бригади під час контратаки.