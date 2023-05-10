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Під Бахмутом серйозно постраждали дві роти російських окупантів - Череватий

Під Бахмутом серйозно постраждали дві роти російських окупантів - Череватий

Київ • УНН

 • 996283 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Під Бахмутом завдяки українським військовим серйозно постраждали дві роти 72-ї російської бригади під час контратаки. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Череватий прокоментував інформацію про знищення окупантів російської бригади під Бахмутом українськими захисниками.

Цитата

"На жаль, не всю бригаду наші військові знищили, серйозно постраждали дві роти… Це говорить про те, якщо в нас з'являється певна можливість, ми обов'язково проводимо контратакуючі дії у рамках нашої успішної оборонної операції, яка спрямована на постійне знищення особового складу і можливостей бойових противника, що й чудово продемонстрували бійці 3-ї бригади", - розповів Череватий.

Череватий також повідомив, що загалом за цю добу на цьому напрямку відбулося 524 обстріли, 28 бойових зіткнень, 10 авіанальотів, 203 окупантів знищено, 216 поранено, 5 потрапили в полон. Також було знищено 11 БМП, 2 БТР, легкий артилерійський тягач, 6 польових складів із боєприпасами й 1 БПЛК.

Окрім того, він зазначив, що наразі ситуація тут залишається складною, ворог намагається йти вперед, але з нашого боку ситуація контрольована й при цьому ми завдаємо суттєвих втрат противнику.

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Череватий також повідомив, що окупанти на Бахмутському напрямку втрачають щодоби близько 100 вбитими, а останнім часом й більше та не мають джерела поповнення зі російських в'язниць.

Додамо

Як пише ВВС Україна, Череватий, коментуючи знищення окупантів російської бригади під Бахмутом, зазначив, що то була "успішна контратака".

"Ми завжди при нагоді ведемо контрнаступальні дії, просто ця операція на дещо більшу відстань, - пояснює він. - Як правило йшла позиційна війна, йшлося про десятки, сотні метрів, а тут дещо більша відстань - до двох кілометрів. Ця операція не те щоб суперунікальна, але, можливо, з дещо більшим результатом", - розповів Череватий.

Загалом Череватий підкреслив, що такі операції стали можливими, вказує на провали плану росії.

"По суті ми близькі до повного знищення терористичної організації "вагнер". Це якраз елемент цієї операції. На цих позиціях стояв не найбільш загартований "Вагнер", який тримали кривавою дисципліною, а мотострілецька бригада, значною мірою укомплектована з мобілізованих. Якраз системні втрати, яких ми завдали, змусили їх більше і більше застосовувати підрозділи регулярної армії",- сказав Череватий.

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