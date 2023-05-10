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Бахмут: окупант здався у полон українському дрону

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У Бахмуті українські військові взяли у полон окупанта за допомогою дрону. Відео оприлюднив у Telegram віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

За словами Федорова, воїни роти ударних БПЛА «Ахіллес» 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка взяли в полон російського військового завдяки дрону. Ворог помітив безпілотник та почав жестами показувати бажання здатися. Піхота та розвідники супроводжували його аж до українських позицій.

"Цей кейс доводить, що дрони в сьогоднішній війні відіграють дуже важливу роль. Розвідка, коригування артилерії, знищення техніки та навіть взяття окупантів у полон", - написав віцепрем'єр.

Він подякував кожному, хто підтримує Армію дронів через платформу Президента Володимира Зеленського UNITED24.

"Продовжуємо посилювати українських воїнів та ударні роти БПЛА", - резюмував Федоров.

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