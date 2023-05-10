Бахмут: окупант здався у полон українському дрону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Бахмуті українські військові взяли у полон окупанта за допомогою дрону. Відео оприлюднив у Telegram віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров, передає УНН.
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За словами Федорова, воїни роти ударних БПЛА «Ахіллес» 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка взяли в полон російського військового завдяки дрону. Ворог помітив безпілотник та почав жестами показувати бажання здатися. Піхота та розвідники супроводжували його аж до українських позицій.
"Цей кейс доводить, що дрони в сьогоднішній війні відіграють дуже важливу роль. Розвідка, коригування артилерії, знищення техніки та навіть взяття окупантів у полон", - написав віцепрем'єр.
Він подякував кожному, хто підтримує Армію дронів через платформу Президента Володимира Зеленського UNITED24.
"Продовжуємо посилювати українських воїнів та ударні роти БПЛА", - резюмував Федоров.
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