Бахмут: оккупант сдался в плен украинскому дрону

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По словам Федорова, воины роты ударных БПЛА «Ахиллес» 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен российского военного благодаря дрону. Враг заметил беспилотник и начал жестами показывать желание сдаться. Пехота и разведчики сопровождали его до украинских позиций.

"Этот кейс доказывает, что дроны в сегодняшней войне играют очень важную роль. Разведка, корректировка артиллерии, уничтожение техники и даже взятие оккупантов в плен", - написал вице-премьер.

Он поблагодарил каждого, кто поддерживает Армию дронов через платформу Президента Владимира Зеленского UNITED24.

"Продолжаем усиливать украинских воинов и ударные роты БПЛА", - резюмировал Федоров.

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