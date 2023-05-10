Бахмут: оккупант сдался в плен украинскому дрону
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Бахмуте украинские военные взяли в плен оккупанта с помощью дрона. Видео обнародовал в Telegram вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
По словам Федорова, воины роты ударных БПЛА «Ахиллес» 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен российского военного благодаря дрону. Враг заметил беспилотник и начал жестами показывать желание сдаться. Пехота и разведчики сопровождали его до украинских позиций.
"Этот кейс доказывает, что дроны в сегодняшней войне играют очень важную роль. Разведка, корректировка артиллерии, уничтожение техники и даже взятие оккупантов в плен", - написал вице-премьер.
Он поблагодарил каждого, кто поддерживает Армию дронов через платформу Президента Владимира Зеленского UNITED24.
"Продолжаем усиливать украинских воинов и ударные роты БПЛА", - резюмировал Федоров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Михаил Федоров показал, как работает рота ударных дронов