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Михайло Федоров показав, як працює рота ударних дронів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров продемонстрував звіт про роботу однієї роти ударних дронів, повідомляє УНН.

На відео демонструється робота 92 ОМБР.

Цитата

«Я вже розповідав про розвиток рот ударних дронів. Це унікальний кейс для армій світу. Вони активно формуються, навчаються, укомплектовуються та знищують окупантів. Допомога ударним ротам — один із напрямів роботи Армії дронів. Хочу поділитися невеличким звітом за дуже короткий період однієї з рот», - підписав урядовець відео з кадрами знищення ворога ударними дронами.

Федоров наголосив, що технології рятують життя наших бійців та допомагають знищувати окупантів.

«Швидкість організаційних змін, навчання, застосування системи ситуаційної обізнаності, супутниковий звʼязок + БПЛА. Це наша конкурентна перевага, яку потрібно розвивати», - додав міністр.

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