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Под Бахмутом серьезно пострадали две роты российских оккупантов - Череватый

Под Бахмутом серьезно пострадали две роты российских оккупантов - Череватый

Киев • УНН

 • 996282 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Под Бахмутом благодаря украинским военным серьезно пострадали две роты 72-й российской бригады во время контратаки. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Череватый прокомментировал информацию об уничтожении оккупантов российской бригады под Бахмутом украинскими защитниками.

Цитата

"К сожалению, не всю бригаду наши военные уничтожили, серьезно пострадали две роты… Это говорит о том, если у нас появляется определенная возможность, мы обязательно проводим контратакующие действия в рамках нашей успешной оборонительной операции, которая направлена на постоянное уничтожение личного состава и боевых возможностей противника, что и прекрасно продемонстрировали бойцы 3-й бригады", - рассказал Череватый.

Череватый также сообщил, что всего за эти сутки на этом направлении произошло 524 обстрела, 28 боевых столкновений, 10 авианалетов, 203 оккупантов уничтожено, 216 ранены, 5 попали в плен. Также было уничтожено 11 БМП, 2 БТР, легкий артиллерийский тягач, 6 полевых складов с боеприпасами и 1 БПЛК.

Кроме того, он отметил, что сейчас ситуация здесь остается сложной, враг пытается идти вперед, но с нашей стороны ситуация контролируется и при этом мы наносим существенные потери противнику.

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Череватый также сообщил, что оккупанты на Бахмутском направлении теряют ежесуточно около 100 убитыми, а в последнее время и больше и не имеют источника пополнения из российских тюрем.

Добавим

Как пишет ВВС Украина, Череватый, комментируя уничтожение оккупантов российской бригады под Бахмутом, отметил, что это была "успешная контратака".

"Мы всегда при случае ведем контрнаступательные действия, просто эта операция на несколько большее расстояние, - объясняет он. - Как правило шла позиционная война, речь шла о десятках, сотнях метров, а здесь несколько большее расстояние - до двух километров. Эта операция не то чтобы суперуникальная, но, возможно, с несколько большим результатом", - рассказал Череватый.

В целом Череватый подчеркнул, что такие операции стали возможными, указывает на провалы плана россии.

"По сути мы близки к полному уничтожению террористической организации "вагнер". Это как раз элемент этой операции. На этих позициях стоял не самый закаленный "вагнер", который держали кровавой дисциплиной, а мотострелковая бригада, в значительной степени укомплектованная из мобилизованных. Как раз системные потери, которые мы нанесли, заставили их больше и больше применять подразделения регулярной армии",- сказал Череватый.

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