Имеем частичный успех. Сдавать Бахмут не собираемся - Данилов

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«Я могу сказать, что вчерашнее заявление генерала Сырского абсолютно соответствует действительности – мы понемногу продвигаемся. Но имейте в виду, что 41 квадратный километр – это площадь Бахмута, там есть с чем работать, есть где работать, и наши военные отрабатывают все эти вопросы. Имеем успех, частичный... Мы Бахмут сдавать не собираемся и будем держать столько, сколько военные посчитают необходимым для тактических и стратегических целей, которые имеет наше военное и военно-политическое руководство», - рассказал Данилов.

По его словам, украинские военные работают по своему плану и ни под кого подстраиваться не собираются.

Дополнение

Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении, Украина получает результаты эффективных действий подразделений, в том числе проводит эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров.

Под Бахмутом благодаря украинским военным серьезно пострадали две роты 72-й российской бригады во время контратаки.