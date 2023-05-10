Бахмутський напрямок: Сирський заявив, що ворог на деяких ділянках відступив до 2 км
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, Україна отримує результати ефективних дій підрозділів. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів. Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає УНН.
Цитата
«Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів», - написав Сирський.
За його словами, саме грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили пвк «вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ рф, котрі зазнали поразки та відійшли.
«Попри значну концентрацію військ та гучні заяви російських військових злочинців про наміри взяти Бахмут до 9-го травня, ворог так і не зміг захопити українське місто. Наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває …», - зазначив Сирський.
Він окремо відзначив роботу 3-ї окремої штурмової бригади, яка в бою завдала ворогу потужного удару та показала міць української армії.
Доповнення
Під Бахмутом завдяки українським військовим серйозно постраждали дві роти 72-ї російської бригади під час контратаки.