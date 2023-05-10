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Бахмутское направление: Сырский заявил, что враг на некоторых участках отступил до 2 км

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении, Украина получает результаты эффективных действий подразделений. На отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров. Об этом сообщил командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский, передает УНН.

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«Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении, мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. В том числе проводим эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров», - написал Сырский.

По его словам, именно грамотное проведение оборонительной операции истощило подготовленные силы пвк «вагнер» и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск рф, которые потерпели поражение и отошли.

«Несмотря на значительную концентрацию войск и громкие заявления российских военных преступников о намерениях взять Бахмут до 9-го мая, враг так и не смог захватить украинский город. Наши силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Битва за Бахмут продолжается …», - отметил Сырский.

Он отдельно отметил работу 3-й отдельной штурмовой бригады, которая в бою нанесла врагу мощный удар и показала мощь украинской армии.

Дополнение

Под Бахмутом благодаря украинским военным серьезно пострадали две роты 72-й российской бригады во время контратаки.

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