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Враг "хвалит себя и придумывает сюжеты": в Минобороны рассказали о реальной ситуации в Бахмуте

Киев • УНН

 • 2052032 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Ситуация на данный момент такова, что несмотря на наличие оружия у российских оккупантов, ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли, а врагу не удалось реализовать свои планы, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.

Детали

Маляр отметила, что в течение недели в российских телеграм-каналах и СМИ ведущей темой оставался Бахмут и события, связанные с ним. "Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет сверхважное значение. Почти сакральное", - отметила чиновница.

"Как враг освещает информацию о боях в Бахмуте? Хвалит себя, рассказывает о якобы успехе и придумывает сюжеты о нашем военном командовании", - рассказала Маляр.

Она отметила, что "враг дает ложную информацию о недостатке оружия, чем вероятно имеет целью оправдать реальную ситуацию".

Цитата

"А реальная ситуация в течение недели такова, что несмотря на наличие оружия: врагу не удалось реализовать свои планы; враг понес большие потери живой силы; наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км; ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что сдавать Бахмут Украина не собирается и будет держать город, сколько военные посчитают необходимым.

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