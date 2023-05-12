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Зеленский провел Ставку: Сырский доложил, что врага отбросили на некоторых направлениях

Киев • УНН

 • 1359116 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где заслушали командующего Восточной группировки войск генерал-полковник Александра Сырского, чьи подразделения остановили врага и отбросили его на некоторых направлениях, пишет УНН.

Цитата

"Ставка. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях. Докладывал и генерал Тарнавский относительно актуальной ситуации в ОСУВ «Таврия». ОСУВы «Одесса», «Север» – также под контролем. Определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад", - написал Зеленский.

По словам Президента, также были "важные доклады главкома Залужного, министра Резникова, генштаба и министра стратпрома Камышина".

"Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", - отметил Глава государства.

Напомним

В Минобороны указали, что реальная ситуация в течение недели такова, что, несмотря на наличие оружия, врагу не удалось реализовать свои планы; враг понес большие потери живой силы; наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км; ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли.

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