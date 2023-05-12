Зеленский провел Ставку: Сырский доложил, что врага отбросили на некоторых направлениях

Цитата

"Ставка. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях. Докладывал и генерал Тарнавский относительно актуальной ситуации в ОСУВ «Таврия». ОСУВы «Одесса», «Север» – также под контролем. Определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад", - написал Зеленский.

По словам Президента, также были "важные доклады главкома Залужного, министра Резникова, генштаба и министра стратпрома Камышина".

"Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", - отметил Глава государства.

Напомним

В Минобороны указали, что реальная ситуация в течение недели такова, что, несмотря на наличие оружия, врагу не удалось реализовать свои планы; враг понес большие потери живой силы; наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км; ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли.