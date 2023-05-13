Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении: украинские воины на некоторых участках движутся вперед
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На Бахмутском направлении продолжается оборонительная операция, украинские войска движутся вперед на некоторых участках фронта, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram, пишет УНН.
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"Оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается. Наши воины движутся вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу", - написал Сырский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 мая, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где заслушали командующего Восточной группировки войск генерал-полковник Александра Сырского, чьи подразделения остановили врага и отбросили его на некоторых направлениях.