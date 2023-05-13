Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении: украинские воины на некоторых участках движутся вперед

Цитата

"Оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается. Наши воины движутся вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу", - написал Сырский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 мая, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где заслушали командующего Восточной группировки войск генерал-полковник Александра Сырского, чьи подразделения остановили врага и отбросили его на некоторых направлениях.