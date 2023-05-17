Бахмутський напрямок зараз: у Міноборони кажуть, "рухаємося далі"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Бахмуті - запеклі бої і ворог дещо просувається, у передмісті - звільнені українськими захисниками останніми днями майже 20 квадратних км не втратили і на окремих ділянках маємо просування. Про це повідомив заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
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"На Бахмутському напрямку зараз: звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км - не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування; у самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається", - написала Маляр.
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З її слів, "усе, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації - наше командування та бійці роблять".
"Роблять професійно та на межі можливостей", - зауважила посадовиця.
Нагадаємо
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 16 травня розповів, що використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. І повідомив, що ухвалено необхідні рішення для продовження оборонної операції, а також, що всі можливі сценарії розвитку подій прораховано.
16 травня Маляр вказувала, що українські війська звільнили 20 квадратних кілометрів під Бахмутом, але росіяни просуваються у самому місті.