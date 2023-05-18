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Оккупанты теряют инициативу в районе Бахмута - ISW

Киев • УНН

 • 743773 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Российские оккупанты теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак украинских защитников. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

Сообщается, что российские и украинские официальные лица признали продолжение ограниченных украинских контратак под Бахмутом 17 мая.

Цитата

«министерство обороны россии (мо) заявило, что российские воздушно-десантные войска (вдв) продвинулись незначительно, но признало продолжающиеся украинские контратаки против флангов Бахмута», - говориться в сообщении.

Однако, как указано, главарь ЧВК "вагнер" евгений пригожин опроверг заявление минобороны рф и раскритиковал мо рф за ложное представление отступления как захвата новых позиций.

«Один известный милблогер жаловался, что российские силы теперь должны реагировать на действия Украины, подразумевая, что российские силы теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер украинских контратак в этом районе», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр 17 мая сообщала, что в Бахмуте - ожесточенные бои и враг несколько продвигается, в пригороде - освобожденные украинскими защитниками в последние дни почти 20 квадратных км не потеряли и на отдельных участках имеем продвижение.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 16 мая рассказал, что используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям под Бахмутом. И сообщил, что приняты необходимые решения для продолжения оборонной операции, а также все возможные сценарии развития событий просчитаны.

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