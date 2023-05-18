Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилив угруповання - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Сьогодні весь день ворог атакував Бахмут. Всі атаки оборонцями відбиті. Станом на зараз ЗСУ контролюють південно-західну частину Бахмута. Таку інформацію наводить заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує УНН.
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"На околицях на півночі від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбиті. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів", - повідомила вона.
Деталі
У передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі. На окремих ділянках війська ЗСУ просунулись на 1 км.
"Військові задачі оборона Бахмута та передмістя виконує. Наразі ми виграємо час для певних запланованих дій. Командування ОСУВ Хортиця, в зоні відповідальності якого Бахмутський напрямок, тримає ситуацію під контролем", - додала Маляр.
Додамо
Сили оборони на Бахмутському напрямку продовжують просуватися на флангах, за минулу добу вдалося пройти на відстань від 150 до 1700 метрів.