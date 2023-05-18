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Бахмутський напрям: Череватий повідомив про просування на флангах, за добу вдалося пройти від 150 до 1700 м

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Сили оборони на Бахмутському напрямку продовжують просуватися на флангах, за минулу добу вдалося пройти на відстань від 150 до 1700 метрів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Бахмут залишається епіцентром бойовитх дій на сході України. Противник понад все намагається взяти це майже знищене місто. 487 разів ворог наносив удари зі ствольної реактивної артилерії по наших позиціях, відбулося 25 боєзіткнень, 6 авіанальотів. У боях знищено 130 окупантів, 145 - зазнали поранень, 4 потрапили в полон", - сказав Череватий.

З його слів, знищено зокрема 8 складів з боєприпасами ворога.

"У ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що не маємо зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах - на відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів вдалося нам пройти", - повідомив Череватий.

Доповнення

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 17 травня повідомляла, що в Бахмуті - запеклі бої та ворог дещо просувається, у передмісті - звільнені українськими захисниками останніми днями майже 20 квадратних км не втратили та на окремих ділянках маємо просування.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 16 травня розповів, що використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій за деякими напрямками під Бахмутом. І повідомив, що ухвалено необхідні рішення для продовження оборонної операції, а також усі можливі сценарії розвитку подій прораховано.

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