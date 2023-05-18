Бахмутское направление: Череватый сообщил о продвижении на флангах, за сутки удалось пройти от 150 до 1700 м

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"Бахмут остается эпицентром боевых действий на востоке Украины. Противник больше всего пытается взять этот почти уничтоженный город. 487 раз враг наносил удары из ствольной реактивной артиллерии по нашим позициям, произошло 25 боестолкновений, 6 авианалетов. В боях уничтожено 130 оккупантов, 145 - получили ранения, 4 попали в плен", - сказал Череватый.

По его словам, уничтожено в том числе 8 складов с боеприпасами врага.

"В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что не имеем сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах - на расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров удалось нам пройти", - сообщил Череватый.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр 17 мая сообщала, что в Бахмуте - ожесточенные бои и враг несколько продвигается, в пригороде - освобожденные украинскими защитниками в последние дни почти 20 квадратных км не потеряли и на отдельных участках имеем продвижение.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 16 мая рассказал, что используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям под Бахмутом. И сообщил, что приняты необходимые решения для продолжения оборонной операции, а также все возможные сценарии развития событий просчитаны.