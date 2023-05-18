Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Сегодня весь день враг атаковал Бахмут. Все атаки защитниками отбиты. По состоянию на сейчас ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута. Такую информацию приводит заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует УНН.
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"На окраинах к северу от Бахмута враг тоже атаковал. Атаки отбиты. На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров", - сообщила она.
Детали
В пригороде Бахмута на юге в течение дня шли ожесточенные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи. На отдельных участках войска ВСУ продвинулись на 1 км.
"Военные задачи оборона Бахмута и пригорода выполняет. Сейчас мы выигрываем время для определенных запланированных действий. Командование ОСУВ Хортица, в зоне ответственности которого Бахмутское направление, держит ситуацию под контролем", - добавила Маляр.
Добавим
Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают продвигаться на флангах, за прошедшие сутки удалось пройти на расстояние от 150 до 1700 метров.