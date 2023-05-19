ISW: пригожин признал, что "вагнер" не может окружить Бахмут

Детали

пригожин обвинил минобороны россии в потере выгодных позиций после того, как подчиненные ему “вагнеровцы” отступили с необходимых для окружения позиций Бахмута.

Дополнение

О намерениях “вагнера” окружить Бахмут сообщалось и ранее, но ISW оценивал этот сценарий как маловероятный.

Вероятно, пригожин ожидал, что украинские войска полностью выйдут из Бахмута из-за опасений неизбежного окружения, и даже предложил позволить президенту Владимиру Зеленскому вывести украинские войска из города 3 марта.

Украинская оборонительная операция, однако, предоставляла приоритет обороне украинских позиций к западу от Бахмута, что вынудило “вагнеров” проходить непосредственно через сам город.

Напомним

Вчера весь день враг атаковал Бахмут. Все атаки защитниками отбиты. По состоянию на сейчас ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута.

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