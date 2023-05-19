ISW: пригожин признал, что "вагнер" не может окружить Бахмут
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Главарь ЧВК “вагнер” евгений пригожин признал, что его наемники не могут окружить украинские войска в Бахмуте из-за потери позиций на севере и юге города-крепости. Об этом сообщает Институт изучении войны (ISW), пишет УНН.
Детали
пригожин обвинил минобороны россии в потере выгодных позиций после того, как подчиненные ему “вагнеровцы” отступили с необходимых для окружения позиций Бахмута.
Дополнение
О намерениях “вагнера” окружить Бахмут сообщалось и ранее, но ISW оценивал этот сценарий как маловероятный.
Вероятно, пригожин ожидал, что украинские войска полностью выйдут из Бахмута из-за опасений неизбежного окружения, и даже предложил позволить президенту Владимиру Зеленскому вывести украинские войска из города 3 марта.
Украинская оборонительная операция, однако, предоставляла приоритет обороне украинских позиций к западу от Бахмута, что вынудило “вагнеров” проходить непосредственно через сам город.
Напомним
Вчера весь день враг атаковал Бахмут. Все атаки защитниками отбиты. По состоянию на сейчас ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута.
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