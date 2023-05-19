На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои, враг перебросил несколько тысяч человек

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"Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, которые несоизмеримо превышают наши потери. В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют только фундамент, который невозможно оборонять. Вместе с тем, наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолет", - сообщила она.

В пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения ВСУ несколько снижены. В то же время врагу не удается вернуть утраченные позиции.

"Наши воины отражают все атаки врага на этом направлении. Оборона Бахмута и пригорода свои военные задачи выполняет: врага уничтожают, наступательный вражеский потенциал снижают, время для других запланированных действий выигрывают", - добавила Маляр.

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