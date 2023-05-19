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13 марта, 19:26 • 52455 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106732 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108782 просмотра

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13 марта, 13:40 • 108837 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102323 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 97096 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110744 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои, враг перебросил несколько тысяч человек

На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои, враг перебросил несколько тысяч человек

Киев • УНН

 • 623867 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои. Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством. В частности, враг увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов. Об этом УНН информирует со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анну Маляр.

Цитата

"Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, которые несоизмеримо превышают наши потери. В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют только фундамент, который невозможно оборонять. Вместе с тем, наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолет", - сообщила она.

В пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения ВСУ несколько снижены. В то же время врагу не удается вернуть утраченные позиции.

"Наши воины отражают все атаки врага на этом направлении. Оборона Бахмута и пригорода свои военные задачи выполняет: врага уничтожают, наступательный вражеский потенциал снижают, время для других запланированных действий выигрывают", - добавила Маляр.

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