На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои, враг перебросил несколько тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои. Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством. В частности, враг увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов. Об этом УНН информирует со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анну Маляр.
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"Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, которые несоизмеримо превышают наши потери. В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют только фундамент, который невозможно оборонять. Вместе с тем, наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолет", - сообщила она.
В пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения ВСУ несколько снижены. В то же время врагу не удается вернуть утраченные позиции.
"Наши воины отражают все атаки врага на этом направлении. Оборона Бахмута и пригорода свои военные задачи выполняет: врага уничтожают, наступательный вражеский потенциал снижают, время для других запланированных действий выигрывают", - добавила Маляр.
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