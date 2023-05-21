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Ситуация в Бахмуте: объяснение Минобороны и ВСУ

Ситуация в Бахмуте: объяснение Минобороны и ВСУ

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Врагу не удалось окружить Бахмут и они потеряли часть господствующих высот вокруг города. Об этом в своем Телеграмм-канале заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает УНН.

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“То есть, продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно затрудняет врагу нахождение в Бахмуте. Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому, врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться”, — объяснила Маляр.

Она добавила, что наши защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе “Самолет”.

В то же время спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил информацию о том, что город практически полностью уничтожен ударами врага.

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“Президент правильно сказал — город по сути снесён с лица земли. Враг ежедневно массовыми ударами артиллерии, авиации уничтожает, и наши подразделения сообщают, что ситуация крайне тяжелая. Наши военные держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города. Идут тяжелые бои”, — отметил он в комментарии Суспильному.

По словам Череватого, россия уделяет Бахмуту слишком много символического значения.

“Россия привлекает внимание к этому Бахмуту, будто они взяли Днепр. На самом деле не взяли до конца. Город уничтожен, никакой военной и даже политической пользы он им не несет. Взять за 9 месяцев районный центр — не взяли. Мы стараемся давить на флангах, не давать им покоя и при возможности контратаковать”, — добавил спикер.

Ранее

Главарь группировки “ЧВК вагнер” Евгений пригожин заявил о якобы “полном взятии” Бахмута. В то же время в ВСУ заявление наемников опровергли.

Как сообщили Силы специальных операций ВСУ, в Бахмуте жестокие бои идут за каждый метр. В Минобороны 19 мая указывали, что на этом направлении враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством.

В частности, враг увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

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