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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: украинские военные находятся в Бахмуте и выполняют там важную задачу

Зеленский: украинские военные находятся в Бахмуте и выполняют там важную задачу

Киев • УНН

 • 808213 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Бахмуте Донецкой области. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по результатам визита на сами «Группы семи» он заявил, что украинские военные находятся в Бахмуте и что город «не охвачен российской федерацией», передает корреспондент УНН.

Зеленский отметил, что Украина не бросает своих людей умирать – люди самое ценное сокровище, а украинские военные в Бахмуте выполняют важные задачи. Он также добавил, что знает о том, что происходит в городе, но не может раскрывать все детали.

Цитата

«И нет никаких недопониманий, я четко понимаю, что происходит в Бахмуте и мы все четко понимаем для чего все это происходит. Я не могу делиться с вами тактическими взглядами наших военных, нашей тактикой. Но на сегодня мы видим, что страна, которая в десятки раз больше нас, не может выиграть эту войну и мы понимаем, что еще немножко и мы будем побеждать. И поэтому мы действуем так, как мы действуем, ценя жизни людей. Самое сложное, если бы в Бахмуте была бы какая-то военно-тактическая ошибка и люди могли бы быть в окружении, но военные знают, как действовать чтобы наши люди не попали в плен к врагу. Сегодня они выполняют очень важную задачу, сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках – делиться не буду, но это говорит о том, что Бахмут не охвачен сегодня российской федерацией – никаких двух или трех толкований этому не может быть», - сказал глава государства.

Добавим

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о ситуации в городе по состоянию на 21 мая. По ее словам врагу не удалось окружить Бахмут и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.

Ранее

Главарь группировки “ЧВК вагнер” Евгений пригожин заявил о якобы “полном взятии” Бахмута. В то же время в ВСУ заявление наемников опровергли.

Как сообщили Силы специальных операций ВСУ, в Бахмуте жестокие бои идут за каждый метр. В Минобороны 19 мая указывали, что на этом направлении враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством. В частности, враг увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

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Украинские Национальные Новости

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