Зеленський порівняв зруйновані українські міста з Хіросімою після ядерного удару
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський порівняв зруйновані війною українські міста з Хіросімою після Другої світової війни. Про це він сказав під час пресконференції за підсумками саміту G7 у Японії, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Хоча ворог застосовує не ядерну зброю – руїни наших міст, які спалені вщент російськими бомбами і артилерією, схожі на те, що я тільки що тут (у Хіросімі, - ред.) бачив. Для мене честь тут бути, у цьому музеї миру. Дуже дякую за таку можливість", - заявив президент.
Деталі
Зеленський зазначив, що Хіросіма змогла відновитися після жахливої трагедії, та українці мріють теж відновити зруйновані війною міста та села.
"Ми мріємо повернути наші території так само, як повернули наші північні території, які були окуповані росією. Ми маємо повернути і східні, і південні території. Ми мріємо повернути наших людей, які в російському полоні - військовополонені, цивільні дорослі та вкрадені діти. Ми мріємо перемогти і мріємо повернути мир після перемоги", - підкреслив він.
Доповнення
Зеленський прокоментував ситуацію в Бахмуті Донецької області. Відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції за результатами візиту на самі «Групи семи» він заявив, що українські військові перебувають у Бахмуті й що місто «не охоплене російською федерацією».