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В Украине стартует платформа "Сделано в Украине" - Зеленский

В Украине стартует платформа "Сделано в Украине" - Зеленский

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 11:53  •  4232 просмотра

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Президент Зеленский запустил платформу "Сделано в Украине" для укрепления экономических связей между государством и украинским бизнесом.

С сегодняшнего дня в Украине стартует платформа "Сделано в Украине", которая должна стать площадкой для диалога между государства и украинскими предпринимателями. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает УНН.

Детали

"Я рад объявить сегодня о старте нашей новой экономической платформы, а значит новой экономической политики. Политики "Made in Ukraine", политики "Сделано в Украине". И мы начинаем новую страницу нашей экономической истории со слов благодарности. Украина благодарна своим предпринимателям, Украина благодарна каждому, чей бизнес работает в Украине и создает рабочие места. Украина благодарна за каждый товар, каждую услугу, которые произведены в Украине. Украина благодарна всем, кто обеспечивает экономическую основу для жизни нашего государства. Для сопротивления наших воинов, то есть для достижения целей в войне", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что уже сделаны значительные вещи для модернизации и упрощения работы государственных институтов, чтобы они способствовали эффективности нашей экономики.

"Много примеров от более либерального законодательного регулирования до цифровых инструментов, которые уже не первый год добавляют плюс экономическому росту. Сейчас мы должны добавить еще инструментов. Первое - эта платформа, сделанная в Украине, должна стать площадкой постоянного прямого диалога государства и наших предпринимателей. Здесь должны быть представлены интересы каждого, кто работает в Украине, кто работает прозрачно и ради Украины, тот, кто платит налоги в Украине и не работает в России", - добавил Зеленский.

Он отметил, что малый бизнес, так же ценен, как и крупный бизнес, предприниматели каждой общины, предприниматели каждой области Украины, каждой отрасли.

"Второе - мы должны сделать все возможное, чтобы как можно больше украинских предприятий смогли сохранить и масштабировать свою работу", - добавил глава государства.

Кроме того, Президент отметил, что Украина должна победить и это вопрос выживания.

"А чтобы Украина имела весь необходимый ресурс для своей победы, должны побеждать также украинские товары, украинские услуги, украинские потребления и украинский экспорт. То есть украинские предприниматели. Каждый сейчас должен помнить: фронт у нас один и его вытягивают на себе наши воины. Но, чтобы фронт был эффективным, должна быть эффективной и сильной вся Украина, каждый, кто работает ради государства и людей", - добавил Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине уже восстановлено 23 тысячи многоэтажных и частных домов, которые были разрушены в результате атак врага.

Павел Башинский

Павел Башинский

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
В Україні стартує платформа "Зроблено в Україні" - Зеленський
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