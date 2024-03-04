На этот год Украина нуждается как минимум в 37 млрд долларов помощи от партнеров - премьер

За два года полномасштабной войны Украина привлекла более 75 млрд долларов внешней помощи. На этот год необходимо не менее 37 млрд долларов помощи от наших партнеров. Об этом заявил во время пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

"Привлекаем средства от наших международных партнеров, привлекаем каждую гривну, которая поступает от нашего бизнеса в наш бюджет. Всего за два предыдущих года, за два года полномасштабной войны мы привлекли более 75 млрд долларов внешней помощи. Фактически на нужды безопасности и обороны мы тратим исключительно внутренний ресурс. Де-факто можно говорить, что каждая гривна, которую платит украинский бизнес, которую платят украинские граждане, идет на нашу безопасность и оборону", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что на остальные направления необходима помощь от партнеров.

Около 37 млрд долларов мы привлекли в 2022 году, около 42 млрд долларов - в 2023 году. План на этот год - не менее 37 млрд долларов помощи от наших партнеров. Конечно мы ожидаем большей помощи. Уже учитывая соглашения, которые подписаны президентом Украины с семью странами и эта работа продолжается. Там есть довольно большие, уже более 18 млрд долларов помощи для военной поддержки нашего государства - добавил Шмыгаль.

Премьер добавил, что ключевыми донорами прямой бюджетной поддержки являются Евросоюз, США, МВФ, Япония, Канада, Великобритания, Всемирный банк и другие страны Большой семерки.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль очертил три главные задачи перед правительством, перед страной, которые стоят в этом году: обеспечение Сил безопасности и обороны, обеспечение экономической устойчивости и внедрение реформ на пути к Европейскому Союзу и восстановление Украины.