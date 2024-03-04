На этот год Украина нуждается как минимум в 37 млрд долларов помощи от партнеров - премьер
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается как минимум в 37 миллиардах долларов внешней помощи.
За два года полномасштабной войны Украина привлекла более 75 млрд долларов внешней помощи. На этот год необходимо не менее 37 млрд долларов помощи от наших партнеров. Об этом заявил во время пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
"Привлекаем средства от наших международных партнеров, привлекаем каждую гривну, которая поступает от нашего бизнеса в наш бюджет. Всего за два предыдущих года, за два года полномасштабной войны мы привлекли более 75 млрд долларов внешней помощи. Фактически на нужды безопасности и обороны мы тратим исключительно внутренний ресурс. Де-факто можно говорить, что каждая гривна, которую платит украинский бизнес, которую платят украинские граждане, идет на нашу безопасность и оборону", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что на остальные направления необходима помощь от партнеров.
Около 37 млрд долларов мы привлекли в 2022 году, около 42 млрд долларов - в 2023 году. План на этот год - не менее 37 млрд долларов помощи от наших партнеров. Конечно мы ожидаем большей помощи. Уже учитывая соглашения, которые подписаны президентом Украины с семью странами и эта работа продолжается. Там есть довольно большие, уже более 18 млрд долларов помощи для военной поддержки нашего государства
Премьер добавил, что ключевыми донорами прямой бюджетной поддержки являются Евросоюз, США, МВФ, Япония, Канада, Великобритания, Всемирный банк и другие страны Большой семерки.
Напомним
Премьер-министр Денис Шмыгаль очертил три главные задачи перед правительством, перед страной, которые стоят в этом году: обеспечение Сил безопасности и обороны, обеспечение экономической устойчивости и внедрение реформ на пути к Европейскому Союзу и восстановление Украины.
На этот год Украина нуждается как минимум в 37 млрд долларов помощи от партнеров - премьер
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается как минимум в 37 миллиардах долларов внешней помощи.
Почти 40 противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств: на Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами
Работники ГБР обнаружили тайник с почти 40 противотанковыми минами и 10 самодельными взрывными устройствами, оставленными российскими войсками вблизи границы в Сумской области.
Уже были повреждены: посольство Украины в Польше опровергло нападение фермеров на машины для ВСУ
Посольство Украины в Польше опровергло сообщения о том, что польские фермеры повредили украинскую военную технику, заявив, что машины были повреждены еще до прибытия в Польшу.
В рф заявили, что Германия "так и не денацифицирована до конца": в ФРГ назвали это "абсурдом"
Официальный представитель мид россии мария захарова заявила, что Германия "так и не денацифицирована до конца, что в ФРГ назвали абсурдной попыткой запугивания.
В Польше на поле упал неопознанный объект: подозревают, что речь идет о метеорологическом шаре, место охраняет полиция
Полиция на северо-востоке Польши охраняет неопознанный объект, упавший в поле вблизи Милаково, пока военные не осмотрят его и не определят, что это.
Плененного полицейского пытали: начальнику и работникам Еленовской колонии объявили подозрение
Начальнику и сотрудникам Еленовской колонии в Донецкой области сообщено о подозрении за пытки пленного украинского полицейского.
Обеспечение Сил обороны, экономическая устойчивость и реформы - Шмыгаль о главных задачах Украины в 2024 году
Премьер-министр Денис Шмыгаль очертил три основные задачи для Украины в этом году: обеспечение безопасности и обороны, обеспечение экономической стабильности и проведение реформ на пути к Европейскому Союзу и восстановлению Украины.
Присвоил более 250 тыс. грн на ремонте укрытия: на Киевщине разоблачили директора общества
Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью. Его обвиняют в помощи присвоения денег из местного бюджета.
Мы обсудим Украину и обратимся к вопросу денег для поддержки украинцев - Еврокомиссар по внутренним делам
Министры внутренних дел стран ЕС обсудят ситуацию в Украине, и министр внутренних дел Игорь Клименко присоединится к ним в режиме онлайн. Планируют коснутся вопроса о расходовании средств для поддержки Украины на пути к ЕС.
Более 30 млрд грн: Шмыгаль назвал нынешнюю сумму направленных на фортификации и оборонительные рубежи денег
Более 30 миллиардов гривен из резервного фонда бюджета и других источников выделили на фортификации и строительство оборонительных рубежей с начала 2024 года.