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Україна очікує вже у березні отримати 4,5 млрд євро від ЄС та 900 млн доларів від МВФ - прем’єр Шмигаль

Київ • УНН

 • 17855 перегляди

У березні Україна очікує отримати 4,5 млрд євро від ЄС та 900 млн доларів від МВФ.

Україна очікує вже у березні отримати 4,5 млрд євро від ЄС та 900 млн доларів від МВФ - прем’єр Шмигаль

Перший транш в рамках Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро Україна очікує отримати вже у березні. Також у другій половині березня очікується перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 900 млн доларів, заявив на пресконференції прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Дефіцит бюджету цього року – понад 20% від нашого ВВП – 37 млрд доларів. Звісно ж, ми очікуємо, що 17,3 млрд доларів ми залучимо від механізмів ЄС Ukraine Facility. І вже у березні ми очікуємо перше фінансування в обсязі 4,5 млрд євро. Це те, на що ми очікуємо в березні, щоб перекрити наш дефіцит бюджету,

- сказав Шмигаль.

Деталі

Він додав, що Україна січень та лютий фактично справилася внутрішніми силами, запозиченнями, "ми наближали сплату дивідендів, працювали з внутрішнім українським ринком, що дало змогу пройти два місяці без кризи ліквідності, без жодних криз платежів".

5,4 млрд доларів цього року - це програма МВФ. Ми пройшли черговий перегляд. Очікуємо також в другій половині березня наступний транш в обсязі 900 млн доларів від МВФ, який є якорем, що об’єднує допомогу країн G7 у загальній сумі – 122 млрд доларів на чотири роки,

- додав Шмигаль.

Нагадаємо

За два роки повномасштабної війни Україна залучила понад 75 млрд доларів зовнішньої допомоги. На цей рік необхідно щонайменше 37 млрд доларів допомоги від наших партнерів.

Павло Башинський

Павло Башинський

Економіка
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Україна
Денис Шмигаль
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