Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях для голосования в Колорадо

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  24847 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  91810 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  107394 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  108059 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  208898 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  273543 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  237916 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  259672 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  271385 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  211892 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях для голосования в Колорадо

Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях для голосования в Колорадо

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 15:40  •  9683 просмотра

Read in English

Верховный суд США отказался изъять Дональда Трампа из бюллетеня для голосования на праймериз в Колорадо, позволив ему быть включенным в список кандидатов в супервторник.

Верховный суд США отклонил решение об исключении Дональда Трампа из праймериз в штате Колорадо. Экс-президент будет включен в избирательные бюллетени в "супервторник".

Об этом передает УНН со ссылкой на телевизионное агентство новостей США.

Детали

Верховный суд США удовлетворил апелляцию Трампа на решение другого суда, который фактически исключил Трампа из праймериз в Колорадо из-за его роли в штурме Капитолия в январе 2021 года.

Таким образом, согласно решению Верховного суда США бывший президент США Дональд Трамп может принять участие в президентских праймериз своей партии.

 Удаление имени Трампа из избирательного бюллетеня в американском штате Колорадо не было законным, постановил Верховный суд в понедельник, 04 марта.

Напомним,

Согласно опросу CBS News, американские избиратели более положительно относятся к экономике Трампа, чем к нынешней экономике Байдена, что позволяет Трампу опередить Байдена на национальном уровне в преддверии промежуточных выборов.

Джилл Байден назвала бывшего президента Дональда Трампа угрозой для женщин и семей в своей речи в Атланте.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
verkhovnii-sud-soedinennikh-shtatovВерховный суд Соединенных Штатов
dzhill-baidenДжилл Байден
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Верховний суд США залишив Трампа в бюлетенях для голосування в Колорадо
US Supreme Court leaves Trump on Colorado ballot
Новости по теме

Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях для голосования в Колорадо

Верховный суд США отказался изъять Дональда Трампа из бюллетеня для голосования на праймериз в Колорадо, позволив ему быть включенным в список кандидатов в супервторник.

Новости Мира •   •  9683 просмотра
Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях для голосования в Колорадо

ЕС готовит новые санкции против россии из-за смерти навального - СМИ

ЕС готовит санкции против около 30 россиян и компаний в связи со смертью российского политика алексея навального, которые должны быть утверждены 18 марта.

Политика •   •  11362 просмотра
ЕС готовит новые санкции против россии из-за смерти навального - СМИ

Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве из-за большого количества жалоб

Министр здравоохранения подписал приказ о создании рабочей группы для проверки военно-врачебных комиссий в Киеве из-за увеличения количества жалоб.

Криминал и ЧП •   •  9234 просмотра
Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве из-за большого количества жалоб

ЕС наложил на Apple антимонопольный штраф в 1,8 млрд евро за неправомерные условия использования приложений

Европейская комиссия оштрафовала компанию Apple на 1,8 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства из-за условий пользования App Store, которые ставили в невыгодное положение конкурентов на рынке потоковой передачи музыки и ограничивали пользователей.

Экономика •   •  10868 просмотра
ЕС наложил на Apple антимонопольный штраф в 1,8 млрд евро за неправомерные условия использования приложений

Кулеба поговорил с главой МИД Польши о разрешении ситуации на границе и саммите по Украине в Париже

Министр иностранных дел Украины Кулеба и его польский коллега Сикорский высоко оценили сотрудничество между их странами в урегулировании ситуации на украинско-польской границе и обсудили увеличение поставок оружия в Украину.

Война •   •  13415 просмотра
Кулеба поговорил с главой МИД Польши о разрешении ситуации на границе и саммите по Украине в Париже

Дело экс-главы Тернопольского облсовета Головко уже в суде

Обвинительный акт в отношении бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко по факту незаконного получения неправомерной выгоды передан в суд.

Криминал и ЧП •   •  8827 просмотра
Дело экс-главы Тернопольского облсовета Головко уже в суде

россияне более тысячи раз применили химическое оружие против Сил обороны

По данным украинских военных, российские войска применили слезоточивый газ и другое химическое оружие против украинских войск более 1 000 раз.

Война •   •  10450 просмотра
россияне более тысячи раз применили химическое оружие против Сил обороны

Глава МИД Германии Бербок призвала Шольца "активно рассмотреть" вопрос о поставках Taurus в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала канцлера Олафа Шольца "активно рассмотреть возможность" поставки Украине крылатых ракет большой дальности Taurus для защиты ее территории и населения.

Война •   •  13149 просмотра
Глава МИД Германии Бербок призвала Шольца "активно рассмотреть" вопрос о поставках Taurus в Украину

В Донецкой области 1900 абонентов без газоснабжения, специалисты облгаза восстанавливают газопровод

В Покровске продолжаются ремонтные работы по восстановлению газопровода, который был поврежден российскими обстрелами, в результате чего около 1900 потребителей остались без газа.

Война •   •  11155 просмотра
В Донецкой области 1900 абонентов без газоснабжения, специалисты облгаза восстанавливают газопровод

В лицее Ивано-Франковска подтвердили факт буллинга в отношении шестиклассника

Комиссия подтвердила факт буллинга в отношении шестиклассницы лицея №4 в Ивано-Франковске.

Общество •   •  11759 просмотра
В лицее Ивано-Франковска подтвердили факт буллинга в отношении шестиклассника