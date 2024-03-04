Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях для голосования в Колорадо

Верховный суд США отклонил решение об исключении Дональда Трампа из праймериз в штате Колорадо. Экс-президент будет включен в избирательные бюллетени в "супервторник".

Об этом передает УНН со ссылкой на телевизионное агентство новостей США.

Детали

Верховный суд США удовлетворил апелляцию Трампа на решение другого суда, который фактически исключил Трампа из праймериз в Колорадо из-за его роли в штурме Капитолия в январе 2021 года.

Таким образом, согласно решению Верховного суда США бывший президент США Дональд Трамп может принять участие в президентских праймериз своей партии.

Удаление имени Трампа из избирательного бюллетеня в американском штате Колорадо не было законным, постановил Верховный суд в понедельник, 04 марта.

Напомним,

Согласно опросу CBS News, американские избиратели более положительно относятся к экономике Трампа, чем к нынешней экономике Байдена, что позволяет Трампу опередить Байдена на национальном уровне в преддверии промежуточных выборов.

Джилл Байден назвала бывшего президента Дональда Трампа угрозой для женщин и семей в своей речи в Атланте.