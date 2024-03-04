Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях для голосования в Колорадо
Киев • УНН
Верховный суд США отказался изъять Дональда Трампа из бюллетеня для голосования на праймериз в Колорадо, позволив ему быть включенным в список кандидатов в супервторник.
Верховный суд США отклонил решение об исключении Дональда Трампа из праймериз в штате Колорадо. Экс-президент будет включен в избирательные бюллетени в "супервторник".
Об этом передает УНН со ссылкой на телевизионное агентство новостей США.
Детали
Верховный суд США удовлетворил апелляцию Трампа на решение другого суда, который фактически исключил Трампа из праймериз в Колорадо из-за его роли в штурме Капитолия в январе 2021 года.
Таким образом, согласно решению Верховного суда США бывший президент США Дональд Трамп может принять участие в президентских праймериз своей партии.
Удаление имени Трампа из избирательного бюллетеня в американском штате Колорадо не было законным, постановил Верховный суд в понедельник, 04 марта.
Напомним,
Согласно опросу CBS News, американские избиратели более положительно относятся к экономике Трампа, чем к нынешней экономике Байдена, что позволяет Трампу опередить Байдена на национальном уровне в преддверии промежуточных выборов.
Джилл Байден назвала бывшего президента Дональда Трампа угрозой для женщин и семей в своей речи в Атланте.
Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях для голосования в Колорадо
Верховный суд США отказался изъять Дональда Трампа из бюллетеня для голосования на праймериз в Колорадо, позволив ему быть включенным в список кандидатов в супервторник.
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