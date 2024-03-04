Опитування CBS News: у виборців більш гарні спогади про економічні здобутки Трампа
Київ • УНН
Згідно з опитуванням CBS News, американські виборці більш позитивно ставляться до економіки Трампа, ніж до нинішньої економіки Байдена, що дозволяє Трампу випередити Байдена на національному рівні напередодні проміжних виборів.
Згідно з опитування новинного відділу американської телерадіокомпанії CBS, виборці Сполучених Штатів запам’ятали економіку Трампа як хорошу, що поки що дозволяє експрезиденту випереджати Байдена у загальнонаціональному масштабі, передає УНН.
Деталі
Напередодні Супервівторка (день, коли голосують найбільш населені штати, вважається вирішальним у визначенні фаворита праймеріз США - ред) виборці порівнюють не лише двох президентів, а два президентства.
Наразі колишній президент Дональд Трамп випереджає президента Байдена на чотири пункти в національному масштабі, що є його найбільшим перевагою на сьогодні.
Це пов’язано з тим, що виборці воліють пам'ятати економіку за часів Трампа, ніж економіку сьогодні. Хоча жоден з них не отримує хороших оцінок, сьогодні виборці оглядаються на президентство Трампа з відносно кращими ретроспективними рейтингами, ніж вони б оцінили президентство Джо Байдена досі.
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