Байден хоче, щоб країни G7 підготували план використання конфіскованих активів рф до наступного саміту - ЗМІ
Київ • УНН
Білий дім хоче, щоб країни G7 підготували пропозиції щодо конфіскації російських активів, щоб допомогти фінансувати бюджет України та потреби у відновленні до наступного саміту G7 у червні.
Білий дім хоче країни "Групи семи" підготову вали пропозиції щодо конфіскації російських активів до наступного саміту G7, який відбудеться у червні. Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg, передає УНН.
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Зазначається, що президент США Джо Байден хоче аби партнери досягли прогресу щодо реалізації планів використання заморожених російських активів для підтримки України.
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Джерела видання уточнюють, що Байден прагне, аби заморожені активи використовувалися для фінансування бюджетних потреб України, а потім для її відновлення. Водночас лідер Білого дому не вважає, що використання російських заморожених коштів замінює необхідність допомоги Україні
За словами джерел Bloomberg, Байден у приватному порядку сказав союзникам, що у разі, якщо Україна програє у війні, він вважає, що міжнародний порядок буде порушено щонайменше на наступні п'ять десятиліть.
Доповнення
Зазначається, представники країн G7 обговорюють варіанти використання 280 мільярдів доларів заморожених активів Центрального банку росії.
Союзники сходяться на думці, що заморожені кошти повинні залишатися недоступними для росії, якщо вона не пообіцяє допомогти у відновленні України, але розходяться в думках щодо того, наскільки законним буде їхній повний арешт.
Нагадаємо
Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен запропонувала використати кошти від заморожених російських активів на закупівлю додаткового озброєння та матеріалів для українських сил оборони.
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