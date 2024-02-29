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Глава МЗС Фінляндії пропонує використати прибутки від заморожених активів рф на зброю для України

Київ • УНН

 • 30195 перегляди

Очільник МЗС Фінляндії запропонувала використати кошти від заморожених російських активів на закупівлю додаткового озброєння та матеріалів для українських сил оборони.

Глава МЗС Фінляндії пропонує використати прибутки від заморожених активів рф на зброю для України

Доходи від заморожених російських активів слід використати на додаткове озброєння для Сил оборони України. Про це заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, передає Yle, пише УНН.

Деталі 

За її словами, ЄС спільно з США можуть реалізувати цю ідею. Зазначається, що разом G7 і ЄС заморозили близько 300 мільярдів євро російських коштів. Їхня оціночна прибутковість становить близько трьох мільярдів євро на рік.

Ці кошти можна було б пустити на зброю, на постачання оборонних засобів і в довгостроковій перспективі – на відновлення України

- зауважила міністерка закордонних справ Фінляндії. 

Водночас вона визнала, що це складне юридичне питання, яке може створити небезпечний прецедент. 

Однією з головних цінностей у нас на Заході вважається недоторканність приватної власності. Хоча не всі громадяни зрозуміють, чому ми не можемо просто взяти і привласнити кошти сусідньої держави, яка веде жорстоку агресивну війну, не дотримуючись жодних міжнародних норм. Але ми все ж таки маємо дотримуватися наших принципів

- заявила Валтонен.

Нагадаємо

Юридичні експерти схвалили арешт заморожених активів російського центрального банку на суму 300 мільярдів доларів для компенсації Україні збитків від російського вторгнення, як це дозволено міжнародним правом.

Bloomberg: Білий дім підтримує конфіскацію заморожених російських активів11.01.24, 05:45 • 39045 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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